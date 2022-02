Iliad prend acte du rejet par Vodafone de son offre sur ses activités en Italie

Vodafone Group a indiqué jeudi avoir rejeté une marque d'intérêt préliminaire et non contraignante d'Iliad et d'Apax Partners portant sur le rachat de ses activités en Italie. The Financial Times a rapporté mercredi que le prix proposé par le groupe français avoisinait 11 milliards d'euros. Le groupe Iliad «prend note» du rejet de cette offre, a-t-il indiqué dans un communqué jeudi. L'opérateur télécom britannique Vodafone a souligné avoir rejeté cette proposition car elle n'était pas dans l'intérêt de ses actionnaires. Le groupe Vodafone a expliqué qu'il restait concentré sur la création de valeur pour ses actionnaires grâce à sa stratégie de croissance organique à moyen terme et à l'optimisation de son portefeuille. L'offre d'Iliad «a pour mérites de refléter une prime très élevée pour Vodafone Italie ; d'être une offre 100% en espèces ; de bénéficier d'un soutien financier fort d'une des trois premières banques européennes pour l'intégralité du montant et d'un partenaire financier (...)», a argumenté Iliad dans un communiqué.