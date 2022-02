Le nouveau Veolia est prometteur, mais l'intégration de Suez intimide le marché

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Plus grand et davantage porté sur l'international, Veolia a radicalement changé de dimension. Un an et demi après s'être lancé à l'assaut de Suez, son PDG, Antoine Frérot, a réussi son pari visant à créer un « champion mondial de la transformation écologique »....