Le transport aérien promet de faire décoller l'action Vinci en 2022

A cause des restrictions sanitaires, le trafic de Vinci Airports de l’an passé a tout juste atteint le tiers de celui de 2019.

Vinci a livré des résultats annuels en béton armé. Le groupe de concessions et de construction a publié vendredi un bénéfice net multiplié par plus de deux, et sa génération de trésorerie a atteint un niveau record de 5,3 milliards d'euros. Les analystes louent ces comptes 2021, qualifiés à l...