Faurecia et Hella donnent officiellement naissance à Forvia

Le nouveau groupe issu du rapprochement entre Faurecia et Hella est baptisé Forvia, ont annoncé lundi les deux équipementiers automobiles, qui ont relevé leur prévision d'économies de coûts à horizon 2025.

« Résolument tourné vers l'avenir (FORward) et engagé à conduire la transition de la mobilité sur les routes ou VIA, Forvia représente le mouvement et l'agilité nécessaire ainsi que l'engagement, la confiance et l'action du nouveau groupe combiné », ont précisé Faurecia et Hella.

Les deux sociétés continueront toutefois d'exister en tant qu'entités juridiques indépendantes et conserveront leur nom, ont précisé les dirigeants des deux industriels lors d'une conférence organisée lundi avec des journalistes et des analystes.

Faurecia a annoncé en janvier dernier avoir finalisé le rachat d'Hella après l'acquisition d'un total d'environ 79,5% des actions de l'industriel allemand. « La valeur totale en numéraire et en actions de cette acquisition représente un investissement de 5,3 milliards d'euros », indiquait alors l'équipementier tricolore. « Faurecia possède désormais plus de 80% du capital d'Hella », a déclaré lundi Patrick Koller, le directeur général de Faurecia, durant cette même conférence.

Objectif d'économies de coûts relevé

Plus tôt lundi, Faurecia a rehaussé son objectif de synergies de coûts liées à l'intégration du groupe Hella, consolidé dans ses comptes depuis le 1er février 2022. Faurecia estime à présent profiter de synergies de coûts estimées à 250 millions d'euros par an au niveau de son résultat opérationnel (Ebit) en 2025.

« L'exécution d'un important plan d'optimisation et de synergies de coûts générera un Ebit de plus de 250 millions d'euros, au-delà de ce qui avait été annoncé initialement, avec un impact sur le compte de résultat de 80% à atteindre en 2024 », a indiqué le groupe dans un communiqué.

Lors de l'annonce du projet de rachat de Hella en août, Faurecia avait informé viser des synergies de coûts annuelles de 200 millions d'euros au niveau de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2025.

Faurecia a, par ailleurs, confirmé lundi les objectifs financiers du nouvel ensemble à l'horizon 2025, à savoir des ventes supérieures à 33 milliards d'euros, une marge opérationnelle de plus de 8,5% ainsi qu'un flux de trésorerie d'environ 1,75 milliard d'euros.

A la suite de ces annonces, l'action Faurecia s'adjugeait 2,5% vers 12h15 lundi, à 39,61 euros, signant une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120.