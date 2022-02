Les financiers doivent reprendre confiance dans leurs chiffres

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dirigeants et financiers n’ont plus confiance dans l’exactitude de leurs données financières. S’ils étaient 75% à déclarer avoir une totale confiance dans les chiffres de leur entreprise en 2018, ils n’étaient plus que 47% en 2020 et 11% en 2021, selon une étude réalisée par le cabinet Censuswide...