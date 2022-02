Amazon rassure le secteur de la technologie

Deux modèles s’affrontent. Alors que Facebook a plongé en Bourse jeudi après des résultats décevants, Amazon rassure les investisseurs du secteur de la technologie. La société a publié un bénéfice net de 14,3 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2021, soit le double de celui enregistré un an plus tôt. Dans les échanges pré-ouverture à Wall Street, le titre gagnait 17%, après une baisse de 8% le jour précédent, provoquée par la débâcle de Facebook.

Si les deux sociétés sont aujourd’hui à un carrefour dans leur développement, l’avenir apparaît bien moins risqué pour Amazon, selon les opérateurs de marché. Facebook est entré dans une période de baisse du nombre de ses abonnés, et investit 10 milliards de dollars par an pour lancer son « métavers ». De son côté, Amazon investit aussi, mais pour renforcer son modèle bien plus diversifié. Un des points illustrant le mieux la force du groupe a été l’annonce de la hausse de son tarif « Prime » aux Etats-Unis. L'abonnement mensuel passe de 12,99 dollars à 14,99 dollars, et l'abonnement annuel de 119 dollars à 139 dollars.

La société considère aujourd’hui que son « pricing power », c’est-à-dire sa capacité à augmenter les tarifs sans perdre trop de clients, lui permet d’ajuster ses prix. Certes, le nombre de ses abonnés Prime, 200 millions dans le monde, pourrait s’éroder dans les mois qui suivent, mais cela sera compensé par une hausse de la rentabilité du groupe.

Forme éclatante

Sa santé apparaît florissante. Et ce même dans ses métiers annexes. Amazon, a fait état d’une hausse de 32% de ses revenus publicitaires, à 9,7 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit un montant plus important que celui rapporté par YouTube (Alphabet) sur la même période. Amazon, contrairement à Facebook, n’a pas été affecté par le changement de politique d’Apple concernant le suivi de ses publicités.

Enfin, la division d'informatique dématérialisée, le cloud, Amazon Web Services (AWS), a vu son chiffre d'affaires trimestriel progresser de 40% sur un an pour s'établir à 17,8 milliards de dollars, battant le consensus qui ressortait à 17,3 milliards de dollars selon des données IBES de Refinitiv.

Le résultat net d'Amazon intègre un gain de 11,8 milliards de dollars lié à la réévaluation de sa participation au capital de Rivian. Le constructeur de voitures électriques a été introduit en Bourse en novembre. Depuis le 1er janvier, l'action Rivian perd plus de 40%.