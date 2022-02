Facebook s’effondre en Bourse après des résultats décevants

L'action Meta Platforms chutait de plus de 20% dans les échanges d'après clôture mercredi, après la publication par la maison mère de Facebook de résultats et de prévisions inférieurs aux attentes dans un contexte de concurrence intense pour capter l'attention des internautes.

Pour la première fois de son histoire, le groupe a affiché une baisse du nombre de ses utilisateurs au dernier trimestre par rapport au précédent. Le nombre d'utilisateurs quotidiens actifs, un indicateur clé de l'audience des plateformes numériques, s'établit à 1,93 milliard au quatrième trimestre, sans atteindre le consensus des analystes, qui était de 1,95 milliard. Il reste en hausse de 5% sur un an.

Pour expliquer ces résultats, le géant du numérique a cité les modifications apportées par Apple aux outils de protection des données des utilisateurs de ses appareils, qui rendent plus difficile pour les annonceurs la mesure de l'impact des publicités sur Facebook et Instagram. Il subit aussi la concurrence de TikTok et Youtube.

Pression sur les revenus et les coûts

Pénalisé par une hausse de 38% des ses coûts, le groupe californien a dégagé un résultat net en baisse de 8% au quatrième trimestre, à 10,29 milliards de dollars. Le résultat par action ressort à 3,67 dollars par action, contre 3,88 dollars par action un an plus tôt et 3,85 dollars attendus par les analystes, selon FactSet.

Meta a également indiqué tabler sur des revenus compris entre 27 milliards et 29 milliards de dollars au premier trimestre, soit moins que le consensus FactSet de 30,2 milliards de dollars. Le groupe s'attend à être de nouveau freiné dans les prochains mois par une vive concurrence pour attirer l'attention des internautes. Par ailleurs, les utilisateurs des applications de Meta se dirigent davantage vers les vidéos courtes d'Instagram (Reels), qui dégagent moins de recettes publicitaires que ses formats classiques Feed et Stories, selon le communiqué de résultats.