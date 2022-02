Bel va boucler le rachat à 100% de sa pépite Mont-Blanc Materne

L’ETI française Mont-Blanc Materne affiche plus d’un demi-milliard d’euros de chiffre d’affaires avec ses sept marques, dont Materne, et a investi le segment du bio.

En 2010, Mont-Blanc Materne (MoM) quittait le giron d’Activa Capital, de Parquest Capital et d’Aviva pour rejoindre celui de LBO France, pour un prix de 190 millions d’euros. Onze ans plus tard, l’entreprise agroalimentaire à l’origine des crèmes dessert Mont-Blanc et des compotes Pom’Potes a...