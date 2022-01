CMA CGM investit dans la logistique du dernier kilomètre avec Colis Privé

Le groupe de transport maritime CMA CGM a annoncé lundi avoir signé une promesse d'acquisition pour prendre une participation majoritaire au capital de la société française de livraison de colis Colis Privé. Il va acquérir 51% du capital de Colis Privé auprès de son actuel propriétaire Hopps Group, qui conservera 39%, le solde étant aux mains du géant américain Amazon. CMA CGM aura la possibilité d'accroître sa participation.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Colis Privé avait annoncé l'an dernier son intention d'entrer en Bourse, avant d'y renoncer. Le spécialiste du dernier kilomètre avait ensuite dévoilé, en décembre, un projet de fusion avec DEE Tech, un Spac, ces coquilles vides qui se cotent pour réaliser une acquisition. Le projet valorisait alors la société à 550 millions d'euros hors dette, mais n'a finalement pas abouti en raison de divergences stratégiques.

Acquisitions en série

Avec cette transaction, CMA CGM investit dans la logistique du dernier kilomètre, essentielle au développement du commerce en ligne. Le groupe marseillais a multiplié, comme ses concurrents, les investissements dans les activités non maritimes ces dernières années. Après avoir repris en 2019 l'entreprise suisse Ceva Logistics, CMA CGM a annoncé en décembre dernier le rachat d'une partie des activités de l'américain Ingram Micro pour 3 milliards de dollars (2,65 milliards d'euros).

Colis Privé, qui a généré en 2021 environ 270 millions d'euros de revenus, est spécialisé dans la livraison de colis à domicile et en relais pour les particuliers. Le groupe a entamé l'an dernier un développement international en se lançant en Belgique et au Luxembourg. Ses activités compléteront la palette de Ceva Logistics, et s'appuieront sur le réseau international de ce dernier.

Son concurrent, le danois A.P. Moller-Maersk, a de son côté conclu en décembre un accord pour le rachat de LF Logistics, basé à Hong Kong, pour 3,6 milliards de dollars, tandis que le suisse MSC négocie l'acquisition des activités de transport et de logistique en Afrique de Bolloré sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros.