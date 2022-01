Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Bruno le Maire et Elisabeth Borne ont missionné Thibault Lanxade, François Perret et Agnès Bricard comme «ambassadeurs à la participation et à l'intéressement». Leur rôle sera de promouvoir les outils de développement de l'épargne salariale auprès des entreprises, et notamment des PME. Ils...