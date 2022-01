Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe suédois H&M a annoncé vendredi un bénéfice avant impôts plus élevé que prévu pour la période allant de septembre à novembre 2021, son quatrième trimestre fiscal, à la faveur de collections bien accueillies et d'un strict contrôle des coûts. Le bénéfice avant impôts du deuxième plus...