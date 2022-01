Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Valeo a publié mercredi soir des résultats préliminaires pour 2021 faisant apparaître un free cash flow inférieur aux attentes. L'équipementier automobile a fait état, selon des données non auditées, d'un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros, en hausse de 5% et supérieur aux attentes, et...