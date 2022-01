Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

In Extenso Finance & Transmission grandit. Cet acteur du conseil en stratégie et en ingénierie financière pour les PME vient de se doter d’une offre sur les marchés actions (equity capital markets) dédiée aux sociétés de petite et moyenne taille, en rachetant Genesta. Créée il y a plus de dix...