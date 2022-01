Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’action Technip Energies enregistrait la plus forte hausse de l’indice SBF 120 mardi en fin de matinée, en hausse de plus de 7%, à 14,14 euros, après que le groupe d’ingénierie et de technologies pour l’industrie énergétique a annoncé le rachat de 1,8 million d’actions de ses propres actions...