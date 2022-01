Take-Two craque pour le groupe de jeu sur mobile Zynga

Take Two

Une énorme consolidation est en cours dans le monde du jeu mobile. L'éditeur américain de jeux vidéo Take-Two Interactive Software va racheter le spécialiste des jeux pour mobiles Zynga, sur la base d'une valorisation globale de près de 12,7 milliards de dollars (11,2 milliards d'euros), dettes incluses, ont annoncé les deux groupes lundi.

L'accord, l'un des plus importants du secteur, créera un acteur de premier plan commercialisant des jeux vidéo pour consoles, PC et appareils mobiles. Le nouvel ensemble pèsera 6 milliards de dollars de revenus annuels. Les deux éditeurs, sous la même bannière, pourront faire jouer leur complémentarité : Take-Two, en tant qu’éditeur de jeux à succès tels que « Grand Theft Auto » et « Red Dead Redemption », et Zynga, éditeur entre autres du jeux à succès « FarmVille » ou encore de « Harry Potter Puzzles & Spells ».

En réaction à cette annonce, le titre Zynga grimpait en flèche de plus de 43% à 8,62 dollars lundi à Wall Street.

Preuve des tensions sur le marché des jeux mobiles, Take-Two a mis le prix fort : il a proposé 9,86 dollars par action Zynga pour la transaction, ce qui représente une prime de 64% par rapport au dernier cours de clôture l’action Zynga, vendredi. Ce qui représente un montant de 11,04 milliards de dollars hors dette.

Sur le marché, beaucoup d’observateurs s'attendaient à ce que Take-Two noue un gros deal dans le mobile pour combler l'écart avec des concurrents comme Electronic Arts par exemple. L’éditeur américain a racheté Glu Mobile pour 2,4 milliards de dollars l'année dernière. En 2015, Activision Blizzard a racheté King (« Candy Crush Saga ») pour 5,9 milliards de dollars

Zynga a lui aussi aligné les acquisitions coûteuses en 2021 : il a racheté le réseau de publicité pour les jeux mobiles Chartboost pour 250 millions de dollars afin d'internaliser la publicité, tout en renforçant son portefeuille de jeux mobiles en rachetant les éditeurs Peak, Echtra Games, et le chinois StarLark pour 525 millions de dollars.

Take-Two a-t-il payé trop cher ? La négociation agressive de Zynga et la décision récente d'Apple d’empêcher les annonceurs de suivre les utilisateurs d'iPhone sans leur consentement avec des applications tierces ont frappé de plein fouet l’action Zynga, qui a perdu 35% de sa valeur en 2021. Et elle était en-deçà des objectifs de profit de Wall Street au cours des trois derniers trimestres. Zynga a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars en 2020, mais avec une perte nette de 430 millions de dollars. Il affichait un revenu de 704,7 millions de dollars au troisième trimestre 2021, pour une perte nette trimestrielle de 41,7 millions de dollars.

De son côté, Take-Two a un financement de 2,7 milliards de dollars de J.P. Morgan et a l'intention de financer le reste avec des liquidités et le produit d'une nouvelle émission de dette.

L'opération, que Take-Two prévoit de payer en titres et en numéraire, devrait être bouclée d'ici fin juin.