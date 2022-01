Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Miro, une plateforme de travail collaboratif qui propose un «tableau blanc en ligne» pour faciliter le travail à distance, a levé 400 millions de dollars (353 millions d'euros) en série C, rapporte Techcrunch ce mercredi. Fondée en 2011, elle compte plus de 25 millions d'utilisateurs et parmi ses...