Les crèches de La Maison Bleue peinent à trouver un repreneur

Dans le secteur des crèches, La Maison Bleue n’est pas identique en tout point à Babilou et Grandir.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'année 2022 sera-t-elle celle d’un changement de contrôle pour La Maison Bleue ? Le groupe de crèches privées détenu par Sylvain Forestier s’y attelle mais n’a pas encore trouvé chaussure à son pied. Selon nos informations, le processus de cession confié à Rothschild & Co il y a plus de six...