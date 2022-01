Auchan envisagerait une nouvelle offre sur Carrefour 

Auchan envisagerait une nouvelle tentative pour acquérir son concurrent Carrefour, rapporte mercredi Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Après l'échec d'une première offre à l'automne dernier, Auchan plancherait à nouveau sur le dossier. Le groupe de la famille Mulliez, en phase de redressement, aurait engagé des discussions avec des sociétés de capital-investissement afin de les associer à une nouvelle offre, ajoute l'agence de presse.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de Carrefour et d'Auchan n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter ces informations.

A la Bourse de Paris, l'action Carrefour a fini en hausse de 5,09% à 17,25 euros, après avoir atteint un plus haut à 17,5 euros en début d'après midi. Le titre vient ainsi d'enchaîner huit séances de hausse consécutives.

La première approche d'Auchan à l'automne 2021 avait échoué. Conseillé par Lazard, le groupe de la famille Mulliez avait proposé à son concurrent une offre d'achat valorisant l'action Carrefour à 21,50 euros, dont plus de 70% aurait été payés en numéraire et un peu moins de 30% en actions Auchan, valorisant le groupe d'hypermarchés à 16,5 milliards d'euros. Selon ­Auchan, ce projet aurait permis de dégager 2 milliards d'euros de synergies et de créer 5 milliards de valeur industrielle par la mise en commun des actifs. Mais la complexité du dossier, notamment d'un point de vue concurrentiel, a refroidi les discussions.

Sensible politiquement

Dans un contexte de forte concurrence imposée par les discounters Lidl et Aldi, le marché français de la distribution est jugé mûr pour la concentration. Le leader, Leclerc, détient une part de marché de 22,7%, suivi par Carrefour avec 19,4%, selon les données de Kantar. Auchan est cinquième avec 9,2 %. Leur union donnerait ainsi naissance au leader du secteur avec près de 30% de parts de marché, ce qui imposerait probablement des cessions d'actifs.

Un accord entre les deux distributeurs français interviendrait également à un moment sensible, à moins de quatre mois des élections présidentielles d'avril. Une fusion pourrait avoir des conséquences sociales importantes. Carrefour est le premier employeur privé de France.

Début 2021, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'était opposé à un projet de rachat de Carrefour par le canadien Couche-Tard. L'échec de ce projet et la difficulté de Carrefour à se redresser avaient incité son premier actionnaire, le groupe Arnault, à sortir du capital fin août 2021, laissant en première ligne la famille Moulin (Galeries Lafayette) et l'homme d'affaires brésilien Abilio Diniz.