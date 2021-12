Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Lacroix, électronicien français spécialisé dans la conception et la fabrication des équipements pour les produits de ses clients et des solutions IoT, grimpe au capital de Firstronic à hauteur de 62%. Il y a quatre ans, il avait signé une première prise de participation de 12,5% via une holding...