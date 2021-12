Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

EssilorLuxottica et GrandVision ont annoncé vendredi avoir signé un accord afin de céder à Vision Group la marque VistaSi et ses enseignes en Italie ainsi que d'autres magasins situés dans le pays et appartenant à GrandVision, pour un montant non communiqué. Cette transaction est destinée à...