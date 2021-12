CMA CGM achète des activités de logistique pour 3 milliards de dollars

CMA CGM entre dans le top 5 mondial de la logistique. Le groupe français a annoncé mercredi l’acquisition de la division Commerce & Lifecycle Services (CLS) d'Ingram Micro. Le portefeuille repris comprend Shipwire, une plateforme technologique logistique dans le cloud, ainsi que les activités de logistique de l’entreprise en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Ingram Micro conserve la partie restante des activités de CLS.

La valeur d’entreprise de l'opération s’élève à 3 milliards de dollars (2,65 milliards d’euros), indique CMA CGM dans un communiqué. L’opération sera financée sur ses ressources propres, précise le groupe détenu par la famille Saadé. CMA CGM s’est fortement désendetté ces derniers trimestres. Au 30 septembre 2021, son endettement net s’élevait à 11,9 milliards de dollars, 3 milliards de moins qu'au 30 juin.

« L’activité CLS acquise auprès d’Ingram Micro est spécialisée dans la logistique contractuelle pour le e-commerce et la gestion des commandes omnicanales », explique le groupe et « s'intègre dans la stratégie de CMA CGM visant à offrir et à développer des solutions complètes de transport et de logistique ».

Selon CMA CGM, CLS « a une expertise solide dans la logistique contractuelle et d'excellentes connaissances du e-commerce, notamment la gestion de la logistique des retours, la visibilité des colis, et la livraison le jour même ».

Mariage avec Ceva Logistics

Les activités de CLS reprises seront réunies avec celles de Ceva Logistics, le logisticien suisse acquis par CMA CGM en 2018. Cette réunion « donnera naissance au quatrième acteur mondial des services de logistique contractuelle », assure CMA CGM.

Les activités reprises représentent un chiffre d’affaires annuel estimé à 1,7 milliard de dollars pour 2021 et emploient 11.500 salariés à travers le monde dans 59 entrepôts, avec une présence forte aux États-Unis et en Europe. CMA CGM réalise déjà un peu plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuels dans la logistique.

Ancienne filiale du chinois HNA, Ingram Micro a été achetée par Platinum Equity pour 7,2 milliards de dollars mi-2021.

L’achat des activités d’Ingram Micro intervient quelques semaines seulement après l’annonce du projet d’acquisition de 90% du terminal Fenix Marine Services (FMS) de Los Angeles, détenus par EQT Infrastructure III, sur la base d’une valeur d’entreprise de 2,3 milliards de dollars.