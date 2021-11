Carrefour accélère dans le digital

Le groupe de grande distribution Carrefour a annoncé mardi à l'occasion d'un Digital Day prévoir d'investir 3 milliards d'euros dans ses activités digitales au cours des cinq prochaines années. Ces investissements lui permettront notamment de tripler la valeur brute des marchandises qu'il vendra en ligne et d'ajouter 600 millions d'euros à son résultat opérationnel courant entre 2021 et 2026.

«La transformation digitale constitue un pilier essentiel du prochain plan stratégique de Carrefour qui couvrira la période s'étalant de 2022 à 2026», a déclaré Alexandre Bompard, le PDG du distributeur, en ouverture du Digital Day. La présentation du nouveau plan stratégique devrait vraisemblablement intervenir en début d'année prochaine, alors que la première phase du redressement de Carrefour se termine et que ses tentatives de rapprochement avec le canadien Couche-Tard et le français Auchan ont échoué cette année.

En attendant, le groupe de grande distribution a fait part de son ambition d'investir 3 milliards d'euros entre 2022 et 2026 dans sa transformation digitale, soit environ 600 millions d'euros par an. Depuis 2018, les investissements de Carrefour à destination du digital ressortait autour de 400 millions d'euros par an en moyenne.

Par conséquent, Carrefour anticipe que ses investissements totaux atteindront 1,7 milliard d'euros cette année, correspondant à la borne supérieure de sa fourchette prévisionnelle. La borne inférieure de cette fourchette se situe à 1,5 milliard d'euros.

Des objectifs «incisifs»

Grâce à ces efforts, le distributeur compte porter à 10 milliards d'euros la valeur brute des marchandises (gross merchandise value ou GMV) qu'il vendra en ligne en 2026, soit trois fois son niveau estimé pour 2021. Le triplement de la GMV sera encouragé par le développement de toutes les formes d'e-commerce non-alimentaire, comme alimentaire : le drive, la livraison express (en moins de 3 heures), le quick commerce (livraison en moins de 15 minutes), les places de marché, etc.

La hausse attendue de la GMV, ajoutée à la digitalisation des services financiers et à la montée en puissance de Carrefour Links, la plateforme digitale dédiée à l'expérience client du groupe, devraient ajouter 600 millions d'euros au résultat opérationnel courant (ROC) de Carrefour en 2026, par rapport à 2021.

Les analystes pourraient ainsi augmenter d'environ 15% leur prévision de ROC pour l'exercice 2026 de Carrefour, commente JPMorgan Cazenove dans une note envoyée à ses clients. La banque d'affaires américaine qualifie d'«incisifs» les nouveaux objectifs fixés mardi par le distributeur.

Carrefour a également expliqué que sa stratégie de transformation digitale s'inscrivait dans sa démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Carrefour vise en effet la neutralité carbone pour ses activités d'e-commerce à l'horizon 2030, soit dix ans avant l'objectif global fixé pour l'ensemble de ses opérations.

A la Bourse de Paris, l'action Carrefour progressait de 0,5% mardi à 10h20, à 15,43 euros, tandis que l'indice CAC 40 évoluait à l'équilibre.