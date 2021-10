Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Exxon Mobil a publié vendredi son meilleur résultat trimestriel en quatre ans, porté par les prix du pétrole et du gaz qui ont plus que doublé. Au troisième trimestre, le plus grand producteur américain de pétrole a réalisé un bénéfice de 1,57 dollar par action, en ligne avec le consensus. Ces...