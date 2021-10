Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Air France-KLM a annoncé vendredi un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 796 millions d'euros au troisième trimestre 2021, contre une perte de 442 millions un an plus tôt. Le nombre de passagers ayant réservé des vols entre juillet et septembre a presque doublé en glissement annuel pour...