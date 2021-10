Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'exploitant du tunnel sous la Manche Getlink a annoncé mardi avoir placé une émission obligataire «verte» additionnelle d'un montant de 150 millions d'euros. «Les obligations additionnelles seront émises à un prix de 102,00, soit un rendement à maturité de 2,965% et viendront compléter et former...