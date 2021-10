Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les activités de distribution et d'énergies renouvelables d'Eni pourrait être valorisées jusqu'à 15 milliards d'euros pour leur introduction en Bourse (IPO), a rapporté mardi Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Le géant pétrolier et gazier italien a indiqué un peu plus tôt ce mois...