L'Agence européenne des médicaments approuve la 3e dose du vaccin Moderna

L'Agence européenne des médicaments a approuvé lundi l'administration d'une 3e dose du vaccin anti-Covid du laboratoire Moderna aux personnes âgées de 18 ans et plus, alors que les autorités sanitaires s'inquiètent d'une baisse du niveau de protection après les premières injections. Spikevax est le deuxième rappel de vaccin à recevoir le feu vert après le vaccin de Pfizer/Biontech au début du mois. Au début du mois, l'agence a approuvé des injections de rappel du vaccin Comirnaty (Pfizer/Biontech) pour les plus de 18 ans ainsi que des doses supplémentaires de Comirnaty (Pfizer/Biontech) et de Spikevax (Moderna) pour les personnes immunodéprimées.