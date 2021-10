Négligé par le marché, Safran dispose de moteurs pour redécoller

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après avoir démontré une résistance de haut vol au plus fort de la crise, l'an passé, Safran peine à regagner de l'altitude en Bourse. L'action de l'équipementier et motoriste aéronautique perd 7% sur l'ensemble de 2021 quand le CAC 40 prend 20% et Airbus 23%....