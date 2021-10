Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'EdTech française 360Learning vient de lever une série C de 200 millions de dollars. L’opération est financée par Sumeru Equity, Softbank et Silverlake, ainsi que par certains investisseurs historiques comme Bpifrance, XAnge, Isai et Educapital. Elle succède à une augmentation de capital de 36...