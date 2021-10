Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Fondée à Paris en 2010 par Guillaume Alary-Raisonnier, Nicolas Hernandez et Sébastien Mignot, 360Learning est, avec Openclassrooms, l’une des plus belles EdTech françaises. Et pour accroître son rayonnement à l’international, elle vient de lever une série C de 200 millions de dollars. L’opération...