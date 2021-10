Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Amazon, Ikea et sept autres industriels, dont Michelin et Unilever, ont signé une initiative commune visant à n’utiliser que des services de transport maritime sans carbone d’ici à 2040. Cet accord a été initié par l'Aspen Institute, organisme à but non lucratif....