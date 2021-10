Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le fondateur et président d'Iliad, Xavier Niel, a franchi en hausse les seuils de 20% du capital et des droits de vote d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Il détient 23,24% du capital et des droits de vote de la foncière commerciale, selon une déclaration à l'Autorité des marchés financiers (AMF)...