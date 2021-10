Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La compagnie aérienne Air France, filiale du groupe Air France-KLM, a dit vendredi prévoir d'ici mars 2022 de revenir à une offre de et vers les Etats-Unis correspondant à environ 90% de celle de 2019 grâce à l'ajout de nouvelles destinations clés comme New York, Miami ou Los Angeles, et à l...