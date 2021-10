Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

General Motors (GM) et General Electric (GE) ont annoncé mercredi la signature d'un protocole d'accord visant à améliorer l'approvisionnement en terres rares, aimants, cuivre et acier électrique utilisés dans la production de véhicules électriques et d'équipements fonctionnant aux énergies...