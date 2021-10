Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Bayer a annoncé mardi qu'il allait investir plus de 400 millions d'euros pour augmenter ses capacités de production de contraceptifs. Le groupe pharmaceutique va construire une nouvelle usine à Alajuela, au Costa Rica et bâtir un nouveau site et renforcer sa capacité de production à Turku, en...