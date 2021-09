Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

ArianeGroup a annoncé la suppression de 600 postes et le transfert de la production du moteur Vinci d'Ariane 6 de l'usine de Vernon (Eure) vers l'Allemagne, selon Challenges et l'AFP, cette dernière citant des sources syndicales. Les 600 départs concerneront la France et l'Allemagne. Les départs,...