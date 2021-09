OVHcloud lance son introduction en Bourse à Paris

OVHcloud, premier fournisseur européen de services d'informatique dématérialisée, a annoncé lundi matin le lancement de son projet d'introduction à la Bourse de Paris, avec l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Dans le cadre de cette opération, « OVHcloud entend réaliser une augmentation de capital d'un montant pouvant aller jusqu'à 400 millions d'euros par émission d'actions nouvelles », a indiqué la société dans un communiqué. Des sources proches du dossier ont indiqué au Wall Street Journal que cette introduction en Bourse pourrait valoriser l'entreprise à plus de 4 milliards d’euros. Interrogé sur ce montant lors d'une conférence de presse, le directeur général d'OVHcloud, Michel Paulin, a déclaré qu'il était « beaucoup trop tôt pour parler de valorisation ».

25% de croissance visée

« Pour l’avenir, notre priorité sera de capter pleinement la croissance rapide du marché du cloud et d’accroître nos parts de marché. Nous ambitionnons d’atteindre un taux de croissance organique du chiffre d’affaires aux environs de 25 % à horizon 2025, qui pourrait être soutenu par des acquisitions », indique Michel Paulin dans un communiqué.

« En outre,dans le cadre de cette offre, les actionnaires d'OVHcloud qui ont accompagné la croissance du groupe depuis 2016 ont informé la société de leur intention de céder une partie de leurs titres existants, tout en conservant une position importante au capital », a ajouté OVHcloud. Les fonds KKR et Towerbrook sont les principaux actionnaires minoritaires. La famille du fondateur d'OVHcloud, Octave Klaba, « conservera une participation largement majoritaire au capital de la société à l'issue de l’opération», a précisé le groupe.

OVHcloud s'est remis de l'incendie en mars dernier d'un de ses deux data centers strasbourgeois, sinistre qui avait perturbé les services de plusieurs de ses clients. OVHcloud a obtenu, en août 2021, l’engagement de ses assureurs à lui verser, avant fin septembre 2021, une somme de 58 millions d’euros au titre de la couverture des conséquences de l'incendie, indique le groupe. Cet incendie a retardé la mise en Bourse de la société, dont le projet de cotation sur Euronext Paris avait été révélé en début d'année.

Incendie coûteux

Au cours de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires d’OVHcloud a atteint 632 millions d’euros, dont environ la moitié a été réalisée hors de France. En 2020, l’Ebitda ajusté s’est élevé à 263 millions d'euros. Pour l’exercice 2021, le chiffre d’affaires devrait s’inscrire dans une fourchette de 655 à 665 millions d’euros, prenant en compte un impact de 28,1 millions d’euros lié à l’incident de Strasbourg. La marge d’Ebitda ajusté est estimée entre 38 et 40%. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 devrait progresser de 10 à 15% par rapport à l’exercice 2021. A horizon 2025, OVHcloud ambitionne de porter la croissance organique de son chiffre d’affaires aux environs de 25% par an en maintenant sa marge d’Ebitda ajusté en ligne avec celle de 2020.

BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan et KKR Capital Markets sont coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de l’opération. Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley et la Société Générale agissent en tant que teneurs de livre associés, tandis que le CIC agit en tant que co-chef de file. Rothschild & Co et Eight Advisory sont conseils financiers indépendants de la société.