Ryanair a revu à la hausse jeudi ses prévisions de trafic à long terme et s'attend à transporter 225 millions de passagers par an d'ici 2026, contre 200 millions précédemment, en prévision d'une forte reprise après la pandémie de Covid-19. La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe,...