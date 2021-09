Icade active l’introduction en Bourse de sa branche Santé

La foncière Icade a annoncé vendredi que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait approuvé le document d'enregistrement de sa filiale Icade Santé en vue de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Icade avait indiqué début juin prévoir une mise en Bourse d'Icade Santé avant la fin de cette année, sous réserve des conditions de marché.

Le projet d'introduction en Bourse d'Icade Santé prévoit une augmentation de capital d'un montant de 800 millions d'euros, dont le produit servira à financer le plan d'investissement de 3 milliards d'euros établi par la société pour la période s'étalant de 2021 à 2025.

«Cette offre primaire n'a pas reçu d'engagements de souscription de la part d'actionnaires actuels, dont certains pourraient céder des titres dans le cadre d'une offre secondaire», a précisé Xavier Cheval, le directeur général délégué d'Icade Santé, lors d'une conférence avec des analystes. La taille de cette offre secondaire serait limitée, afin que le flottant d'Icade Santé représente de l'ordre de 15% à 16% de son capital en respect du régime fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC).

Contrôle

Icade, qui détient actuellement 58,3% du capital d'Icade Santé, entend rester l'actionnaire de contrôle de la société après sa mise en Bourse, qui devrait intervenir «dans les prochaines semaines», selon Xavier Cheval. «La part d'Icade dans le capital d'Icade Santé pourrait s'établir en dessous de 50% une fois la mise en Bourse réalisée», a ajouté le dirigeant.

Les dirigeants d'Icade ne sont pas en mesure de fournir une estimation de la future valorisation boursière d'Icade Santé. Ses principaux comparables cotés, les foncières beges d'immobilier de santé Cofinimmo et Aedifica, s'échangent en Bourse selon une prime sur leur actif net réévalué dit NTA, pour «Net Tangible Assets», comprise entre 40% et 80%. Au 30 juin 2021, cet indicateur ressortait à 3,78 milliards d'euros pour Icade Santé.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan et Société Générale interviennent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés, et BofA Securities, Natixis et UBS interviennent en qualité de teneurs de livre associés dans le cadre de l'introduction en Bourse envisagée. Rothschild & Co intervient en qualité de conseiller financier indépendant auprès d'Icade Santé.

Spécialiste de l'investissement dans les murs de cliniques privées, Icade Santé détient un patrimoine de plus de 6 milliards d'euros et 183 actifs, dont 15 situés à l'international. L'entreprise dispose d'un bilan solide, avec une notation de crédit «BBB+» attribuée par l'agence d'évaluation Standard & Poor's (S&P) sur son périmètre français.

A la Bourse de Paris, l'action Icade baisse de 1,12% en milieu de séance vendredi, à 70,60 euros.