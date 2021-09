Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les groupes Alstom et Airbus ont annoncé mercredi avoir conclu un accord de coopération dans le domaine de la cybersécurité du transport ferroviaire. « La collaboration entre Alstom et Airbus CyberSecurity garantira le développement et le succès de la mobilité verte dans le monde entier », a...