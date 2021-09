La vente d’Equans attire du monde

Au moins cinq candidats ont déposé ce lundi une offre non contraignante sur Equans, avant l'heure limite de 17 heures, dont trois industriels : Bouygues, Eiffage et Spie. Ce dernier fait équipe pour l'occasion avec le fonds Clayton Dubilier & Rice (CD&R). Carlyle et le tandem PAI Patners - CVC ont également déposé une offre, ont confirmé à L'Agefi des sources proches. «Engie se réjouit du grand intérêt du marché (industriels et fonds) pour Equans et ses activités», a réagi lundi soir le groupe d’énergie, sans donner plus de détails. Equans rassemble une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux («facility management»). Sa valeur d’entreprise est estimée entre 5 et 6 milliards d’euros.