Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié (GNL) Gaztransport et Technigaz (GTT) a annoncé mardi avoir reçu en juillet une commande de la part du chantier naval chinois Jiangnan Shipyard Co pour le système de manutention de la cargaison et la conception des...