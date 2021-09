La capitulation de Bernard Arnault pèse sur Carrefour

Agache a cédé sa participation résiduelle de 5,7% dans le capital du distributeur Carrefour, pour un montant de 724 millions d'euros, soit 16 euros par action, a indiqué mercredi matin un porte-parole de la société d'investissement du milliardaire Bernard Arnault à l'agence Agefi-Dow Jones.

Ce prix de cession représente une décote de 5% par rapport au dernier cours de Bourse coté de Carrefour. Mardi soir, le titre du groupe de distribution a clôturé en baisse de 0,4%, à 16,85 euros. Il perd 4,18% en milieu de séance mercredi, à 16,14 euros, après acoir touché un plus bas à 15,96 euros.

Après ce placement réalisé par construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels, Agache ne détient plus aucune action Carrefour. Le placement a été dirigé par la Société Générale, coordinateur global, chef de file et teneur de livre, avec BNP Paribas et Natixis comme chefs de file et teneurs de livre associés.

« Bernard Arnault capitule et semble ne plus croire à une reprise prochaine des discussions en vue d'un rapprochement entre Carrefour et Couche-Tard », a déclaré un analyste basé à Paris à l'agence Agefi-Dow Jones.

Mardi soir, Carrefour avait fait part de la décision d'Agache de céder le solde de sa participation dans le groupe, finalisant « le mouvement de sortie progressive du capital initié en septembre 2020 ». Agache souhaite maintenant réorienter ses investissements vers les secteurs du luxe et de la technologie. La holding de Bernard Arnault attendait, pour céder sa participation que le mandat d’Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, soit renouvelé, ce qui a été fait en mai.