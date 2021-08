Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le laboratoire français Valneva a publié mardi une perte nette de 86,4 millions d'euros au premier semestre 2021, à comparer à une perte de 25,6 millions un an plus tôt, sous l'effet du développement en dernière phase clinique de ses vaccins contre le chikungunya et le Covid-19. Son chiffre d...