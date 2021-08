Salesforce veut créer le «Netflix» de l’entreprise

Un nouveau pas de géant dans l’univers du contenu. En format de diffusion type Netflix, mais pour le secteur corporate. A peine Salesforce vient-il de conclure un méga-deal de 28 milliards de dollars (24 milliards d'euros) pour acheter la plateforme de messagerie Slack, qu’il a annoncé mardi qu’il faisait un saut dans le streaming vidéo avec Salesforce+, un futur réseau de médias numériques axé sur la vidéo. Son service, centré sur les entreprises et les professionnels, sera lancé en septembre, lors de son événement Dreamforce.

Au cours de la dernière année, Salesforce a observé des entreprises lutter pour se transformer rapidement en entités entièrement numériques. Le géant du CRM a dû « réimaginer comment réussir dans le nouveau monde numérique », précise dans un communiqué Sarah Franklin, présidente et directrice du marketing de la firme de San Francisco.

L’acquisition de Slack fait partie de la réponse de Salesforce à l'évolution du marché, mais la société pense qu'elle peut aller plus loin avec un service de vidéo à la demande fournissant du contenu professionnel 24 heures sur 24.

Elle s’adapte aussi aux nouveaux usages, accélérés par la pandémie. La crise sanitaire a déplacé la plupart des activités de conférences traditionnelles dans le domaine numérique, d’où l’idée de rendre Dreamforce et les types de contenu connexes disponibles toute l'année au format vidéo.

Selon le site spécialisé Axios, « 50 responsables éditoriaux » planchent déjà sur le projet au sein de son studio interne, et « des centaines de personnes chez Salesforce travaillent actuellement sur Salesforce+ » plus largement.

Dans l’immédiat, Salesforce n’a pas de modèle économique pour Salesforce+. Le service sera gratuit et sans publicité. Il comprendra quatre canaux : Primetime pour les actualités et les annonces, Trailblazer pour le contenu de formation, Customer 360 pour les histoires de réussite et Industry Channels pour les offres spécifiques à l'industrie. Dans les premiers programmes dévoilés, « Connections » présente des spécialistes du marketing d'entreprises telles qu'IBM, Levi's et GoFundMe, et « The Inflection Point » qui présente les PDG de marques comme Coca-Cola, PayPal et Ford Motor.

Salesforce en a les moyens. Pour ses derniers résultats trimestriels, publiés en mai, la société a divulgué un chiffre d'affaires de 5,96 milliards de dollars, en hausse de 23% par rapport au trimestre de l'année dernière.