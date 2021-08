Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le producteur minier et négociant suisse de matières premières a profité de l’envolée des cours des métaux pour revenir dans le vert. Il a dégagé un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars (1 milliard d'euros) au premier semestre, contre une perte de 2,7 milliards subie un an plus tôt. Glencore...