Kraft Heinz Co a publié mercredi des ventes et des bénéfices au-dessus des estimations au deuxième trimestre, la demande de snacks et de repas emballés s'étant poursuivie malgré la réouverture de l'économie américaine avec l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19. Kraft, dont le siège...