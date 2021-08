Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les entreprises pharmaceutiques Pfizer-BioNTech et Moderna devraient augmenter le prix de leur vaccin à ARN messager contre le Covid-19, selon le Financial Times, diffusées dimanche, et indirectement confirmées, lundi sur RFI, par le secrétaire d’Etat français aux affaires européennes, Clément...