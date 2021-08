Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Cliff, l’association française des professionnels de la communication financière, vient de publier la 14ème édition de son Guide « Cadre et Pratiques de Communication Financière » réalisée en partenariat avec le cabinet Bredin Prat et PwC France et Maghreb. Cette édition 2021 apporte des...