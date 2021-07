Eurazeo revend Intech Medical plus de 500 millions d’euros

La cession du fabricant d’instruments chirurgicaux orthopédiques Intech Medical était initialement attendue pour la fin de l’année. Mais l’enchère organisée par Natixis Partners et All Invest a cependant connu une accélération dans les derniers jours, jusqu’à atteindre son épilogue. Eurazeo PME, la filiale dédiée aux PME de la société d’investissement cotée, et Andera Partners ont signé un accord en vue de céder leur participation majoritaire dans le groupe français à Montagu Private Equity. Le projet de cession, qui reste soumis à l’accord des autorités de la concurrence américaines, s’est noué sur une valorisation comprise entre 500 et 550 millions d’euros, a appris L’Agefi. Un prix qui permet à Eurazeo d’enregistrer un multiple de 3 fois et un taux de rendement interne (TRI) de 31%.

La liste des acquéreurs potentiels pour cet actif du monde médical s’était avérée relativement conséquente. Une dizaine de candidats avaient en effet rencontré le dirigeant Laurent Pruvost, parmi lesquels Ardian, Cobepa, Astorg, Partners Group et Bridgepoint. Intech Medical a indéniablement bénéficié de l’intérêt des fonds pour les entreprises évoluant dans le secteur de la santé. Affichant une résilience face au retournement conjoncturel et une croissance sous-jacente de long terme, le groupe a toutefois connu des soubresauts en 2020, en raison des annulations d’interventions chirurgicales considérées comme non urgentes. L’an dernier, son Ebitda ajusté avoisinait 30 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires de plus de 110 millions. En 2021, la barre des 120 millions d’euros de revenus devrait cependant être franchie.

Cession de Peters Surgical

L’acquisition et l’intégration de Pyxidis et de Bradshaw, rachetés en 2017 et 2018, ont permis au groupe d’élargir sa gamme de produits et de renforcer sa présence aux Etats-Unis, premier marché mondial où il réalise aujourd’hui plus de 75% de son activité. Intech a aussi investi dans son outil industriel, en modernisant et agrandissant certains de ses sites.

Cette cession d’Eurazeo PME dans l’univers médical devrait être suivie dans les prochaines semaines par celle de Peters Surgical. Comme l’a révélé L’Agefi en avril, DC Advisory et All Invest travaillent à la vente de ce fabricant de matériel médical connu pour son expertise en suture chirurgicale. Numéro quatre mondial dans ce secteur, il fabrique des dispositifs médicaux à usage unique pour les blocs opératoires et affiche un Ebitda d’un peu moins de 20 millions d’euros.